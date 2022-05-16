Захарова опубликовала фото забинтованного пальца, остроумно намекнув на отношения России и Запада

На фотографии видно, что безымянный палец дипломата забинтован, вероятно, вследствие перелома или сильного пореза. Как отметила Захарова, травма стала следствием «очень удачно проведенных выходных». Однако, подчеркнула она, ей повезло, ведь «рабочий в отношениях с западными партнерами палец» не задет, оставаясь в строю.