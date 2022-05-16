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    Захарова опубликовала фото забинтованного пальца, остроумно намекнув на отношения России и Запада

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова опубликовала фото забинтованного пальца, остроумно намекнув на отношения России и Запада

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию собственной кисти с перебинтованным пальцам, остроумно описав снимком отношения Москвы с Западом.

    На фотографии видно, что безымянный палец дипломата забинтован, вероятно, вследствие перелома или сильного пореза. Как отметила Захарова, травма стала следствием «очень удачно проведенных выходных». Однако, подчеркнула она, ей повезло, ведь «рабочий в отношениях с западными партнерами палец» не задет, оставаясь в строю.

    Намек Захаровой насмешил россиян, прокомментировавших снимок. Но большинство из них пожелали представителю МИД скорейшего выздоровления.

    «Берегите себя! Вы лучшая!»;

    «Как там в кино: Сеня, береги руку!»;

    «Похоже на перелом, а не на порез. Скорейшего выздоровления»;

    «Я сражен! В точку! Главное рабочий палец в порядке», — написали россияне в комментариях.

    Ранее Мария Захарова метко прокомментировала итоги минувшего Евровидения, где победу одержал коллектив из Украины.

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