Захарова опубликовала фото забинтованного пальца, остроумно намекнув на отношения России и Запада

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию собственной кисти с перебинтованным пальцам, остроумно описав снимком отношения Москвы с Западом.
На фотографии видно, что безымянный палец дипломата забинтован, вероятно, вследствие перелома или сильного пореза. Как отметила Захарова, травма стала следствием «очень удачно проведенных выходных». Однако, подчеркнула она, ей повезло, ведь «рабочий в отношениях с западными партнерами палец» не задет, оставаясь в строю.
Намек Захаровой насмешил россиян, прокомментировавших снимок. Но большинство из них пожелали представителю МИД скорейшего выздоровления.
«Берегите себя! Вы лучшая!»;
«Как там в кино: Сеня, береги руку!»;
«Похоже на перелом, а не на порез. Скорейшего выздоровления»;
«Я сражен! В точку! Главное рабочий палец в порядке», — написали россияне в комментариях.
Ранее Мария Захарова метко прокомментировала итоги минувшего Евровидения, где победу одержал коллектив из Украины.