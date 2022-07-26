Захарова описала позицию Израиля по ситуации вокруг Украины как неконструктивную

«Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки, а они звучали именно так, и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада,— это, действительно, вызвало вопросы»,— озвучила Захарова в эфире «Соловьев Live».