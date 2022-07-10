Захарова охарактеризовала отъезд Трасс накануне саммита G20 как «глубинный» бойкот России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о поведении министра иностранных дел Британии Лиз Трасс накануне переговоров G20 на Бали.
Дипломат охарактеризовала отъезд руководителя внешнеполитического ведомства как «глубинный» бойкот делегации из РФ. Трасс отменила свою поездку еще до начала саммита G20.
«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне», — говорится в комментарии Захаровой в эфире «Воскресного вечера» с Владимиром Соловьевым.
Британский министр внесла изменения в свой график на фоне отставки уже исполняющего обязанности премьера Бориса Джонсона. Как утверждают некоторые СМИ, Трасс является одной из претенденток на пост главы правительства.