Захарова одним вопросом поставила Трасс в неловкое положение после новостей о референдуме в Шотландии

«А мы знаем, что англичане – люди традиций и прецедентного права. Не так ли, министр Трасс? Кстати, Лиз, а почему подданные ее величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от королевства? Оказывается, пока британская министр иностранных дел катается по прибалтийским странам на танке в поисках Черного моря и лоббирует поставки вооружений на Украину, ее страна трещит по швам», — отметила представитель МИД.