Захарова одним вопросом поставила Трасс в неловкое положение после новостей о референдуме в Шотландии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в то время пока Британия буквально «трещит по швам» министр иностранных дел страны Лиз Трасс разъезжает по Прибалтике. Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы Шотландии Николы Стерджен, которая сообщила о проведении референдума о независимости от Великобритании.
Парламент страны выложил законопроект с назначенной датой голосования на 19 октября 2023 года. На этом фоне Мария Захарова задала логичный вопрос: почему подданные Великобритании массово требуют независимости от страны?
«А мы знаем, что англичане – люди традиций и прецедентного права. Не так ли, министр Трасс? Кстати, Лиз, а почему подданные ее величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от королевства? Оказывается, пока британская министр иностранных дел катается по прибалтийским странам на танке в поисках Черного моря и лоббирует поставки вооружений на Украину, ее страна трещит по швам», — отметила представитель МИД.
Ранее Мария Захарова высмеяла призыв властей Дании к своим гражданам реже принимать душ и сушить одежду на улице, экономя таким образом электричество и природный газ.