Захарова одним фактом разрушила все аргументы главы МИД Германии Бербок о «глобальном голоде»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете.
«Прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод», — сообщила Бербок.
Дипломат Мария Захарова отреагировала на «громкое» высказывание немецкого министра и напомнила ей, что цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США.
«Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение. А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины — также дело рук коллективного Запада. К нему причастны в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.