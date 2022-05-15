Захарова одним фактом разрушила все аргументы главы МИД Германии Бербок о «глобальном голоде»

«Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение. А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины — также дело рук коллективного Запада. К нему причастны в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», — написала Захарова в своем Telegram-канале.