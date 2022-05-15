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    Захарова одним фактом разрушила все аргументы главы МИД Германии Бербок о «глобальном голоде»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова одним фактом разрушила все аргументы главы МИД Германии Бербок о «глобальном голоде»

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете.

    «Прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод», — сообщила Бербок.

    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel
    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

    Дипломат Мария Захарова отреагировала на «громкое» высказывание немецкого министра и напомнила ей, что цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США.

    «Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение. А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины — также дело рук коллективного Запада. К нему причастны в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

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