Захарова объяснила значение слова «привилегия» на примере суровых европейских реалий

Зарубежные СМИ сообщают, что магазины Парижа стали выписывать штрафы покупателям за открытые двери при работающем кондиционере. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту информацию на фоне озвученного ранее эстонским премьер-министром Каей Каллас предложения о том, что посещение Европы должно стать для россиян привилегией.
По мнению дипломата, вся суть привилегированной Европы, как оказалось, заключается в трех вещах: погреться, помыться и проветрить.
«Спасибо премьер-министру Эстонии “по наследству” Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», — иронично отметила она в своем Telegram-канале.
Ранее Мария Захарова назвала нелогичной высылку российского дипломата из Черногории. Официальная Москва оставляет за собой право на ответную реакцию, подчеркнула она.