Захарова объяснила значение слова «привилегия» на примере суровых европейских реалий

Зарубежные СМИ сообщают, что магазины Парижа стали выписывать штрафы покупателям за открытые двери при работающем кондиционере. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту информацию на фоне озвученного ранее эстонским премьер-министром Каей Каллас предложения о том, что посещение Европы должно стать для россиян привилегией.