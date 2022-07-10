Захарова объяснила значение слова «патриот» на фоне отъезда россиян из страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд россиян за границу. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
По словам дипломата, «отъехавших патриотов» было меньшинство.
«А абсолютное большинство предстало ожидаемо сопереживающими, сочувствующими и глубокими людьми, совестливыми и великодушными. Не ура-патриотами, а людьми, заботящимися о стране, народе, прошлых и будущих поколениях», — написала Захарова.
Ранее о покинувших страну россиянах высказался заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в этом случае важно отличать просто отъезд от предательства.