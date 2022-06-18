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Захарова объяснила смысл визита Шольца, Макрона и Драги на Украину

Захарова объяснила смысл визита Шольца, Макрона и Драги на Украину
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали на Украину не ради реальной помощи стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что европейские политики приняли участие в большом шоу, организованным Западом. Подобного рода поездки напоминают популизм, а не реальную поддержку.

«Это все сделано на камеры, это часть шоу, это часть внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, есть множество способов решить вопрос иначе. Ведь сейчас существует закрытая видеосвязь, по которой в спокойной обстановке можно точечно обсудить актуальные вопросы. Тем не менее европейские политики предпочитают устраивать из этого некое представление, добавила дипломат.

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