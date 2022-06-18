Захарова объяснила смысл визита Шольца, Макрона и Драги на Украину

По ее словам, есть множество способов решить вопрос иначе. Ведь сейчас существует закрытая видеосвязь, по которой в спокойной обстановке можно точечно обсудить актуальные вопросы. Тем не менее европейские политики предпочитают устраивать из этого некое представление, добавила дипломат.