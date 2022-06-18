Захарова объяснила смысл визита Шольца, Макрона и Драги на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали на Украину не ради реальной помощи стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что европейские политики приняли участие в большом шоу, организованным Западом. Подобного рода поездки напоминают популизм, а не реальную поддержку.
«Это все сделано на камеры, это часть шоу, это часть внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По ее словам, есть множество способов решить вопрос иначе. Ведь сейчас существует закрытая видеосвязь, по которой в спокойной обстановке можно точечно обсудить актуальные вопросы. Тем не менее европейские политики предпочитают устраивать из этого некое представление, добавила дипломат.