Захарова объяснила русофобию в Канаде переселением этнических украинцев

«Коллаборационисты… начали покидать те территории, которые были освобождены Красной Армией, но на территории Европы не оседали… Их начали перебрасывать… в США, а потом “складировать” в Канаде. Поэтому центр вот такой русофобии, центр ненависти ко всему восточному… находился в Канаде», — заявила Захарова в эфире телеканала «Царьград».