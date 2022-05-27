Захарова объяснила русофобию в Канаде переселением этнических украинцев

Появление этнических украинцев в Северной Америке стало причиной усиления русофобии в Канаде. Такой точки зрения придерживается официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, речь идет о коллаборационистах, которые перебрались на Запад после Второй мировой войны.
«Коллаборационисты… начали покидать те территории, которые были освобождены Красной Армией, но на территории Европы не оседали… Их начали перебрасывать… в США, а потом “складировать” в Канаде. Поэтому центр вот такой русофобии, центр ненависти ко всему восточному… находился в Канаде», — заявила Захарова в эфире телеканала «Царьград».
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о тотальной войне Запада против Русского мира. Так, наблюдаются гонения деятелей отечественной культуры и искусства, передает RT.