Захарова обвинила украинских националистов в применении американского оружия против мирных жителей

Поставляемое Соединенными Штатами оружие активно применяется бойцами украинских националистических батальонов против гражданского населения, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она отметила, что под обстрелами националистов страдают не только взрослые жители, но и дети. Спикер МИД РФ призвала США отреагировать на подобные факты и выразить правдивую позицию.
«При обстрелах по Донбассу использовались крупнокалиберные дальнобойные орудия, на месте найдены осколки с американской маркировкой. Именно такие вооружения Запад с недавних пор стал поставлять Киеву, цинично мотивируя это якобы оборонительными нуждами ВСУ», — заявила Захарова.
Запад активно накачивает Украину оружием с 24 февраля, когда началась спецоперация России. При этом для нужд украинской армии поставляется, в числе прочего, тяжелое вооружение и бронетехника.