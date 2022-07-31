Захарова обвинила Приштину в провокациях и «вытеснении» сербского народа

Речь идет о решении Приштины начать принудительную замену документов у населения. По словам Захаровой, это является очередным шагом к «изгнанию сербского населения из Косово». При этом местные «власти» осознают, что сербы не останутся в стороне. Дипломат подчеркнула, что под угрозой находится и Белград, который Запад пытается нейтрализовать «косовоалбанскими руками».