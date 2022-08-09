Захарова обвинила Киев в намерении «подпалить» всю Европу ударом по Запорожской АЭС

Киевский режим не против «подпалить» европейские страны в угоду своим нацистским идолам, о чем свидетельствуют попытки ВСУ нанести удар по Запорожской АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, российская сторона неоднократно призывала международное сообщество решительно осудить действия киевского режима, который отдает преступные приказы ВСУ атаковать территорию ЗАЭС. Она напомнила, что только благодаря военнослужащим ВС РФ и сотрудникам АЭС тогда удалось избежать полномасштабной катастрофы.