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Захарова обвинила Киев в намерении «подпалить» всю Европу ударом по Запорожской АЭС

Захарова обвинила Киев в намерении «подпалить» всю Европу ударом по Запорожской АЭС
MFA Russia/ Globallookpress.com

Киевский режим не против «подпалить» европейские страны в угоду своим нацистским идолам, о чем свидетельствуют попытки ВСУ нанести удар по Запорожской АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, российская сторона неоднократно призывала международное сообщество решительно осудить действия киевского режима, который отдает преступные приказы ВСУ атаковать территорию ЗАЭС. Она напомнила, что только благодаря военнослужащим ВС РФ и сотрудникам АЭС тогда удалось избежать полномасштабной катастрофы.

ВСУ запорожская аэс Захарова Киев МИД РФ
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