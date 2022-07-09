Захарова обрушилась на главу МИД Германии Бербок после вранья о Лаврове

Глава МИД Германии Анналена Бербок не заставит общественность верить своему вранью о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Бербок отметила, что Лавров «провел большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами». Исходя из этого она сделала вывод, что российское руководство не готово к диалогу «ни на миллиметр».
Захарова обрушилась с критикой на главу МИД, указав, что Лавров провел двусторонние переговоры с партнерами.
«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план семерки по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», — подчеркнула Захарова.
Ранее Мария Захарова сообщила, что «изоляция» Лаврова обернулась самоизоляцией Запада.