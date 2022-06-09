Захарова обратилась к Псаки после слов нового пресс-секретаря Белого дома об экономике США

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская экономика сейчас «в лучшем положении, чем когда-либо». Ее высказывание прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат заметила, что ожидает реакции экс-президента США Дональда Трампа. Она также вспомнила предшественницу Жан-Пьер Джен Псаки.
«Жду комментария Трампа и удачно подобранного им по этому случаю эмодзи. От себя добавлю: Джен, вернись, мы все простим!» — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее обозреватель Дэвид Голдман в колонке для CNN сравнил положение дел в экономике Соединенных Штатов с «походом в уборную». По его мнению, стране грозит рецессия.