Захарова: нюансы в признании ЛДНР будут обсуждаться после ратификации договора о дружбе

Захарова: нюансы в признании ЛДНР будут обсуждаться после ратификации договора о дружбе Новости
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Необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе, а потом обсуждать, в каких границах Россия признает ЛДНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим заявлением дипломат поделилась в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

«Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора. — Прим. ред.) свершиться, затем уже будем обсуждать нюансы», — подчеркнула Захарова.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Президент Российской Федерации Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения глава государства подписал указы о признании республик.

 
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