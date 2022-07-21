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Захарова не нашла логики в заявлениях Белого дома об «изоляции» России

Захарова не нашла логики в заявлениях Белого дома об «изоляции» России
MFA Russia/ Globallookpress.com

Соединенные Штаты в своих заявлениях об «изоляции» России уже потеряли логическую связь. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что, несмотря на провальность антироссийской политики, Вашингтон пытается раскручивать ее дальше, доводя ситуацию до абсурда.

«Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран и участие в саммите «астанинского формата» якобы показали «возрастающую изоляцию» Москвы на мировой арене.

Захарова изоляция россии МИД РФ
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