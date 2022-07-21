Захарова не нашла логики в заявлениях Белого дома об «изоляции» России

Соединенные Штаты в своих заявлениях об «изоляции» России уже потеряли логическую связь. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что, несмотря на провальность антироссийской политики, Вашингтон пытается раскручивать ее дальше, доводя ситуацию до абсурда.
«Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», — подчеркнула Захарова.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран и участие в саммите «астанинского формата» якобы показали «возрастающую изоляцию» Москвы на мировой арене.