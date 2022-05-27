Захарова назвала Японию американским полуштатом

Японские власти в геополитике поступают как полуштат США. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат высказала мнение, что данные действия напоминают ей политику Японии по отношению к СССР во Вторую мировую войну. Этим она объяснила участие Токио в антироссийских действиях Вашингтона и Лондона.
«У некоторых может возникнуть вопрос, почему Япония, которая находится на расстоянии семи тысяч километров от Украины, в последние годы в своей внешней политике в отношении нашей страны ведет себя так, будто входит в состав США полуштатом», — пишет Захарова.
Ранее стало известно, что российское правительство тщательно следит за действиями Токио. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.