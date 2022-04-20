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    Захарова назвала предательством слова Санду о георгиевской ленте

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова назвала предательством слова Санду о георгиевской ленте

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской
    ленте «в мусорном ведре» недопустимы, как и решение Кишенева запретить
    использование этого символа на территории страны. Об этом заявила официальный
    представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В ходе брифинга она раскритиковала власти Молдавии, добавив,
    что подобные решения не соответствуют нейтральному статусу республики. Захарова
    призвала Кишенев отказаться от действий, негативно сказывающихся на
    сотрудничестве с Москвой.

    «Есть вещи, которые нельзя предавать, это же предательство,
    натуральное, настоящее», — подчеркнула она.

    Также официальный представитель МИД РФ предупредила Молдавию
    о возможности болезненных ответов со стороны России на подобные шаги. Оскорбление памяти героев недопустимо,
    заключила Захарова.

    Ранее Санду утвердила закон о запрете демонстрации
    георгиевской ленты в Молдавии. Ее слова приводит RT.

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