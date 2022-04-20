Захарова назвала предательством слова Санду о георгиевской ленте

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Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской
ленте «в мусорном ведре» недопустимы, как и решение Кишенева запретить
использование этого символа на территории страны. Об этом заявила официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она раскритиковала власти Молдавии, добавив,
что подобные решения не соответствуют нейтральному статусу республики. Захарова
призвала Кишенев отказаться от действий, негативно сказывающихся на
сотрудничестве с Москвой.
«Есть вещи, которые нельзя предавать, это же предательство,
натуральное, настоящее», — подчеркнула она.
Также официальный представитель МИД РФ предупредила Молдавию
о возможности болезненных ответов со стороны России на подобные шаги. Оскорбление памяти героев недопустимо,
заключила Захарова.
Ранее Санду утвердила закон о запрете демонстрации
георгиевской ленты в Молдавии. Ее слова приводит RT.