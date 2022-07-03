Захарова назвала главную цель провокации Украины в Белгородской и Курской областях

«Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию», — констатировала представитель МИД России.