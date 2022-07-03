Захарова назвала главную цель провокации Украины в Белгородской и Курской областях

Атаки Вооруженных сил Украины по мирному населению призваны спровоцировать Москву на жесткий военный ответ, заявила официальны представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Дипломат прокомментировала обстрелы Белгородской и Курской областей со стороны ВСУ, которые произошли 3 июля. Напомним, как сообщило Главное следственное управление СК РФ, в результате целенаправленного огня по гражданской инфраструктуре в Белгороде погибли три человека, еще двое пропали без вести, несколько человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело.
«В результате действий украинских силовиков погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребенок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение», — сказано в сообщении СК.
По мнению Марии Захаровой, Киев пошел на сознательную провокацию по велению Запада. Ее цель — спровоцировать Москву на жесткий ответ.
«Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию», — констатировала представитель МИД России.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.