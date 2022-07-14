Захарова назвала «адским цирком» метания Канады и ФРГ вокруг «Северного потока»

Ситуация вокруг турбины, необходимой для функционирования «Северного потока», напоминает «адский цирк», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Напомним, турбина немецкой компании Siemens от «Северного потока» была отправлена в Канаду для обслуживания, однако обратно не вернулась. Оттава отказалась возвращать агрегат, сославшись на введенные против России санкции. После переговоров с Берлином, канадские власти изменили свое решение, отметив, что неверно трактовали положение рестрикций.
По мнению Марии Захаровой, наспех введенные санкции Запада — «адский цирк». Ситуация с турбиной показала, что инициаторы ограничений плохо просчитали их последствия для самих себя.
«Я считаю, что ситуация вокруг турбин — это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее» — констатировала российский дипломат.
Ранее поверенный России в Канаде Владимир Проскуряков назвал отправку турбины в Германию нарушением санкций.