Захарова назвала «адским цирком» метания Канады и ФРГ вокруг «Северного потока»

«Я считаю, что ситуация вокруг турбин — это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее» — констатировала российский дипломат.