Захарова: НАТО делает все возможное, чтобы затянуть активную фазу спецоперации России на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Североатлантического альянса делают все возможное для затягивания активной фазы спецоперации России на Украине.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
загрузка...