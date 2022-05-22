Захарова нашла объяснение требованию Польши к Норвегии поделиться прибылью с продажи газа

Глава Кабинета министров Польши заявил, что иметь такие прибыли – это «болезнь», а сама ситуация несправедлива по отношению к другим государствам. По прогнозам польской стороны, избыточная прибыль Норвегии от нефти и газа составит порядка 100 миллиардов евро, что является огромной суммой для пятимиллионного государства. Моравецкий уверен, что европейские партнеры должны немедленно поделиться ей с Киевом.