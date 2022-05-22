Захарова нашла объяснение требованию Польши к Норвегии поделиться прибылью с продажи газа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично отреагировала на требование премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к Норвегии, согласно которому скандинавская страна должна делиться прибылью с продажи газа с Украиной.
Глава Кабинета министров Польши заявил, что иметь такие прибыли – это «болезнь», а сама ситуация несправедлива по отношению к другим государствам. По прогнозам польской стороны, избыточная прибыль Норвегии от нефти и газа составит порядка 100 миллиардов евро, что является огромной суммой для пятимиллионного государства. Моравецкий уверен, что европейские партнеры должны немедленно поделиться ей с Киевом.
«Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад?» – задался вопросом Моравецкий.
В своем Telegram-канале Мария Захарова объяснила, с чем могло быть связано подобное заявление премьера Польши.
«Просто доходы Киева – это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», – заявила Захарова.