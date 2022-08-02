Захарова напомнила Западу о второй части «продуктовой сделки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало процесса по доставке зерновых культур украинского происхождения на мировые рынки.
По ее словам, Москва приветствует начало вывоза зерна из украинских морских портов. Однако всем участникам «продуктовой сделки» необходимо выполнять свои обязательства в полном объеме.
«Мы предостерегаем от попыток “замотать” или не выполнить вторую часть пакета, сделать все, чтобы она не была реализована», — сказала она.
Напомним, что накануне из морского порта Одессы вышел первый сухогруз. По данным минобороны Турции, на его борту находится кукуруза. Судно выдвинулось в сторону Ливана, сообщило издание «ФедералПресс».