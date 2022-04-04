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    Захарова напомнила США о преступлениях в Ираке и Югославии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    MFA Russia/ Globallookpress.com

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Президент США Джо Байден заявил,
    что нужно начать судебное разбирательство после обстрелов в городе Буча. Официальный
    представитель МИД России Мария Захарова предложила главе Белого дома вспомнить
    Ирак и Югославию.

    Дипломат считает, что
    американский лидер выразил хорошую мысль. Однако сначала расследование нужно провести по факту оккупации Ирака и обстрелов Югославии.

    «Можно
    еще найти главных режиссеров постановок в Сребренице. И, конечно, торговля
    органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц», —
    сказала Захарова.

    Ранее
    президент США Джо Байден рассказал, кого боится больше всего. Его слова
    передает телеканал «360».

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