Захарова напомнила США о преступлениях в Ираке и Югославии

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Президент США Джо Байден заявил,
что нужно начать судебное разбирательство после обстрелов в городе Буча. Официальный
представитель МИД России Мария Захарова предложила главе Белого дома вспомнить
Ирак и Югославию.
Дипломат считает, что
американский лидер выразил хорошую мысль. Однако сначала расследование нужно провести по факту оккупации Ирака и обстрелов Югославии.
«Можно
еще найти главных режиссеров постановок в Сребренице. И, конечно, торговля
органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц», —
сказала Захарова.
Ранее
президент США Джо Байден рассказал, кого боится больше всего. Его слова
передает телеканал «360».
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