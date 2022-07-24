Новости0

Захарова напомнила ООН об убитых Киевом детях после слов Гутерреша об обстрелах Одессы

Захарова напомнила ООН об убитых Киевом детях после слов Гутерреша об обстрелах Одессы
globallookpress/Wang Ying

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу об убитых Украиной детях в Донбассе после критики в адрес Москвы.

Руководитель международной организации до этого заявил, что он «безоговорочно осуждает» удары по украинскому порту в Одессе.

Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что на некоторые вещи ООН просто закрывает глаза.

«Страшно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш так же “безоговорочно” не осуждает то, что киевский режим убивает детей в Донбассе», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что Захарова обвинила украинские власти в экспериментах над гражданами страны.

гутерреш дети Донбасс Захарова одесса ООН
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.