Захарова напомнила ООН об убитых Киевом детях после слов Гутерреша об обстрелах Одессы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу об убитых Украиной детях в Донбассе после критики в адрес Москвы.
Руководитель международной организации до этого заявил, что он «безоговорочно осуждает» удары по украинскому порту в Одессе.
Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что на некоторые вещи ООН просто закрывает глаза.
«Страшно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш так же “безоговорочно” не осуждает то, что киевский режим убивает детей в Донбассе», — написала дипломат.
Ранее сообщалось, что Захарова обвинила украинские власти в экспериментах над гражданами страны.