Захарова напомнила о провалах главы МИД Великобритании Трасс, надеющейся «осадить» Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о саммите G20. Пост опубликован в Telegram-канале российского дипломата.
Трасс, комментируя предстоящее мероприятие, выразила готовность «осадить» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента страны Владимира Путина.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — отметила Захарова.
Представитель российского МИД напомнила о провалах главы британского внешнеполитического ведомства на мировой арене. Так, Трасс во время встречи с Лавровым в Москве путала географические названия и «даже не понимала, о чем говорит».
Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года. Он будет проходить на территории Индонезии.