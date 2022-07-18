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Захарова напомнила о провалах главы МИД Великобритании Трасс, надеющейся «осадить» Лаврова

Захарова напомнила о провалах главы МИД Великобритании Трасс, надеющейся «осадить» Лаврова
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о саммите G20. Пост опубликован в Telegram-канале российского дипломата.

Трасс, комментируя предстоящее мероприятие, выразила готовность «осадить» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента страны Владимира Путина.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — отметила Захарова.

Представитель российского МИД напомнила о провалах главы британского внешнеполитического ведомства на мировой арене. Так, Трасс во время встречи с Лавровым в Москве путала географические названия и «даже не понимала, о чем говорит».

Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года. Он будет проходить на территории Индонезии.

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RusNewsToday24
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