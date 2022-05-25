Захарова напомнила о песне Party Like a Russian на фоне скандалов с вечеринками Джонсона

Скандал, разгоревшийся в Великобритании из-за вечеринок премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во время локдауна из-за пандемии коронавируса, напоминает песню Party Like a Russian певца Робби Уильямса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
В данной композиции повествуется о людях, «забирающих деньги у всей нации». В тексте песни сказано, что они «не улыбаются, пока не нужно что-то продать».
«Теперь вы понимаете, кому посвятил свой клип Робби Уильямс Party Like a Russian», — отметила дипломат.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в Сеть попали фотографии с одной из вечеринок Джонсона. На снимках премьер произносит тост с бокалом в руке.