Захарова напомнила главе МОК о главенстве принципа «спорт вне политики»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха о том, что участие российских спортсменов на ОИ зависит от развития политической ситуации.
Захарова отметила, что функция МОК прежде всего состоит в обратном — гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта. Она напомнила, что инициатор современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен провозгласил принцип «спорт вне политики».
Представитель МИД также привела выдержки из Олимпийской Хартии, где говорится о политическом нейтралитете. Также дипломат указала на положения Резолюции Генассамблеи ООН о независимости спорта и Всеобщей декларации прав человека. Захарова задалась вопросом, привержены ли в МОК данным принципам. Об этом информирует RT.