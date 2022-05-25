Захарова напомнила главе МОК о главенстве принципа «спорт вне политики»

Представитель МИД также привела выдержки из Олимпийской Хартии, где говорится о политическом нейтралитете. Также дипломат указала на положения Резолюции Генассамблеи ООН о независимости спорта и Всеобщей декларации прав человека. Захарова задалась вопросом, привержены ли в МОК данным принципам. Об этом информирует RT.