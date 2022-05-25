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Захарова напомнила главе МОК о главенстве принципа «спорт вне политики»

Захарова напомнила главе МОК о главенстве принципа «спорт вне политики»
MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха о том, что участие российских  спортсменов на ОИ зависит от развития политической ситуации.

Захарова отметила, что функция МОК прежде всего состоит в обратном — гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта. Она напомнила, что инициатор современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен провозгласил принцип «спорт вне политики».

Представитель МИД также привела выдержки из Олимпийской Хартии, где говорится о политическом нейтралитете. Также дипломат указала на положения Резолюции Генассамблеи ООН о независимости спорта и Всеобщей декларации прав человека. Захарова задалась вопросом, привержены ли в МОК данным принципам. Об этом информирует RT.

Захарова олимпийские игры томас бах
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