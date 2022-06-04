Захарова напомнила, чем могут обернуться попытки Германии создать «самую большую армию в Европе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что со стороны Россией ведется контроль за активностью вооружения ФРГ.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно делал заявления для берлинских СМИ о том, что у Германии в ближайшее время появится одна из самых значительных армий в Европе среди стран членов НАТО. Таким образом, как полагает канцлер, Германия станет более защищенной.
«Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», – рассказала Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее «Народные Новости» писали, как Мария Захарова удивилась отношению «цивилизованной» Великобритании к беженцам.