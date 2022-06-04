Захарова напомнила, чем могут обернуться попытки Германии создать «самую большую армию в Европе»

«Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», – рассказала Мария Захарова в ходе брифинга.