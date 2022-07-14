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Захарова намекнула на отклонение в психике Блинкена после его слов об удержании в РФ украинцев

Захарова намекнула на отклонение в психике Блинкена после его слов об удержании в РФ украинцев
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Администрация США в лице госсекретаря Энтони Блинкена сообщила, что российское правительство распорядилось насильно удерживать на своей территории более полутора миллиона граждан Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в адекватности американского чиновника после подобных заявлений.

Вашингтон уверен, что Россия также изъяла у украинцев национальные документы, а взамен против их воли выдала российские паспорта, сообщает дипломат в своем Telegram-канале.

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — пошутила она над ситуацией.

Ранее Мария Захарова прокомментировала высказывание бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о государственных переворотах.

Блинкен Захарова Россия США
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