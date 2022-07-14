Захарова намекнула на отклонение в психике Блинкена после его слов об удержании в РФ украинцев

Администрация США в лице госсекретаря Энтони Блинкена сообщила, что российское правительство распорядилось насильно удерживать на своей территории более полутора миллиона граждан Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в адекватности американского чиновника после подобных заявлений.
Вашингтон уверен, что Россия также изъяла у украинцев национальные документы, а взамен против их воли выдала российские паспорта, сообщает дипломат в своем Telegram-канале.
«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — пошутила она над ситуацией.
Ранее Мария Захарова прокомментировала высказывание бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о государственных переворотах.