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Захарова намекнула на дьявольские помыслы инициаторов санкций против патриарха Кирилла

Захарова намекнула на дьявольские помыслы инициаторов санкций против патриарха Кирилла
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Санкции против патриарха Всея Руси Кирилла могли ввести только люди, одержимые Сатаной, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Санкции против Патриарха могли ввести только сатанисты», — сказано в сообщении.

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Подписчики российского дипломата поддержали ее мнение. Они отметили, что «одержимость» Запада проявлялась уже давно.

«Ну а кто они еще?»;

«Это точно»;

«Таковыми они и являются. Без колебаний»

«Это все равно, что мы сейчас введем санкции против Папы Римского»;

«Они и не скрывались», — написали комментаторы.

Напомним, 8 июля на официальном сайте Правительства Канады появился обновленный список санкций. Поимо патриарха Кирилла в него попали Роскомнадзор, издание ИА Regnum, а также девять физических лиц.

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