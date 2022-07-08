Захарова намекнула на дьявольские помыслы инициаторов санкций против патриарха Кирилла

Напомним, 8 июля на официальном сайте Правительства Канады появился обновленный список санкций. Поимо патриарха Кирилла в него попали Роскомнадзор, издание ИА Regnum, а также девять физических лиц.

«Это все равно, что мы сейчас введем санкции против Папы Римского»;

«Таковыми они и являются. Без колебаний»

«Ну а кто они еще?»;

Подписчики российского дипломата поддержали ее мнение. Они отметили, что «одержимость» Запада проявлялась уже давно.

«Санкции против Патриарха могли ввести только сатанисты», — сказано в сообщении.

Санкции против патриарха Всея Руси Кирилла могли ввести только люди, одержимые Сатаной, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.