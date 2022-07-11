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Захарова на примере одного фото показала, как попытка «изоляции» Лаврова обернулась «страйком» для Запада

Захарова на примере одного фото показала, как попытка «изоляции» Лаврова обернулась «страйком» для Запада
MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «изоляция» Лаврова обернулась самоизоляцией Запада.

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала коллаж из фотографий, сделанных во время общения с главами МИД разных стран.

За последнее время у Сергея Лаврова было множество официальных встреч на уровне МИД. Так, дипломат проводил переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом, министрами иностранных дел Индонезии и Аргентины и многими другими крупными дипломатами.

Также Лавров принял участие в саммите G20, который проходит в Индонезии. На мероприятии присутствуют представители западных стран, а также тех государств, которые поддержали спецоперацию России.

Опубликовав снимок, который демонстрирует плотный рабочий график министра, Захарова показала, как все попытки Запада «изолировать» Лаврова обернулись «страйком».

Отметим, что Лавров в сопровождении делегации направлялся в Сербию для участия в переговорах. Однако визит министра оказался под вопросом из-за решения трех европейских стран закрыть свое воздушное пространство.

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