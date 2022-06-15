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Захарова на ПМЭФ-2022 несколькими фактами разнесла журналиста CNN за сокрытие правды о Донбассе

Захарова на ПМЭФ-2022 несколькими фактами разнесла журналиста CNN за сокрытие правды о Донбассе
MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова несколькими фактами разнесла журналиста американского телеканала CNN на международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

Инцидент случился во время интервью представителя внешнеполитического ведомства. По ее словам, США никогда не разрешат обнародовать правдивое интервью, взятое у представителя ЛДНР.

«Я вам разрешаю взять интервью у представителя Донбасса, который является вашим коллегой — журналистом. Начните с него. Вам же никогда не разрешат этот материал показать. Вы знаете это лучше меня. И никогда эти материалы не появятся на CNN», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что мировое сообщество устало от многочисленных выступлений президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

Донбасс Захарова США
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