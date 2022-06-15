Захарова на ПМЭФ-2022 несколькими фактами разнесла журналиста CNN за сокрытие правды о Донбассе

«Я вам разрешаю взять интервью у представителя Донбасса, который является вашим коллегой — журналистом. Начните с него. Вам же никогда не разрешат этот материал показать. Вы знаете это лучше меня. И никогда эти материалы не появятся на CNN», — подчеркнула Захарова.