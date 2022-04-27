Захарова на одном примере показала, как вице-премьер Канады использует тактику националистов

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Представители руководства западных стран все чаще пытаются переложить преступления украинских националистов на Россию, отрицая все доказательства РФ о провокациях со стороны киевской власти в ходе спецоперации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала мощный ответ на подобную риторику Запада и перечислила неопровержимые факты манипулирования массовым сознанием граждан Украины еще со времен Второй Мировой войны. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале российского дипломата.
Захарова отметила, что канадский вице-премьер Христи Фриланд на недавних заседаниях министров финансов «Большой семерки» и «Большой двадцатки» активно выступала за исключение России из мировых финансовых институтов и международных организаций.
Вместе с тем Оттава в очередной раз увеличила поставки вооружения на Украину, включая ПТРК «Карл Густав» из состава Вооруженных сил Канады.
Все это, по словам российского дипломата, является неким ответом на якобы новые свидетельства «инцидентов с российскими военными».
Помимо всего прочего, незадолго до встречи в формате G20 Христя Фриланд заявила, что «на Украине совершались военные преступления», а их «доказательства», который успел увидеть весь мир, «просто ужасают».
«Это выглядело бы неумелым фейком, если бы не было бы кровавой исторической реконструкцией событий времен Второй Мировой войны», — уточнила Захарова.
В этой связи она напомнила, что за 80 лет до событий в Буче польская украиноязычная газета «Краковские вести», также цензурируемая и управляемая Третьим Рейхом, опубликовала заметку о «замученных “убийцами из НКВД” людях, которые лежали на улицах Львова» в оставленном городе после отступления Красной Армии. Новость была выпущена 6 июля 1941 года.
Но уже 8 июля 1941 года «Краковские вести» написали о том, что якобы «большевики расстреляли 1500 этнических украинцев пулеметным огнем в Луцке». Это было ничем иным, как прямым обвинением в геноциде в адрес Советского Союза.
«”Краковские вести” прекрасно осознавали свою роль в этой истории — в контексте Украины они были пропагандистским проводником фашистской Германии для всего мира. Об этом прямо написано в передовице “Не плачь, а побеждай”. Позитивное в этой великой беде [погромах] состоит в том, что страшные погромы украинцев попали в поле зрения всего мира. Потеря десятков тысяч сознательных, активных граждан болезненна, их места не смогут занять новые люди, пропагандистский эффект, достигнутый погромами, не сопоставим с потерями”», — привела цитату материала Захарова.
Далее «Краковские вести» писали о том, что такое количество жертв было связано прежде всего с тем, что «больше всего любили Украину». В этой связи автор материала призывает «позаботиться о том, чтобы их драгоценная кровь не пропала даром» и сделать из нее «моральный капитал для народа».
При этом в статье уточняется факт того, что из мировой печати якобы давно исчезло слово «Украина». Именно поэтому «национальное имя снова появилось на первых полосах крупных периодических изданий», а упустить данный интерес нельзя, ведь «его предыстория столь трагична», утверждает автор материала.
«Ничего себе реминисценция? Только все это происходит на наших глазах. Вновь Украина “вышла на первые полосы”, а нас абсолютно безосновательно обвиняют в том, что мы хотим Украину “отменить” так же, как они отменяют все русское. Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Вновь для них это — “возможность печальная, но все же возможность”. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандисткой игре за общественное мнение — традиционная тактика нацистов», — высказалась Захарова.
В завершение российский дипломат обратила внимание на еще один важный факт, связанный с «Краковскими вестями».
«Фанфары. Редактировались “Краковские вести” — этот важный инструмент фашистской украиноязычной пропаганды – Михайло Хомяком, журналистом-коллаборционистом с Украины. Помимо преступного прошлого известен он еще только одним фактом своей биографии. Михайло Хомяк – дед Христи Фриланд, вице-премьера Канады», — сообщила Захарова, посоветовав вновь перечитать свой пост и осознать мощь украинской националистической пропаганды.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.