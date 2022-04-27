Захарова на одном примере показала, как вице-премьер Канады использует тактику националистов

«Ничего себе реминисценция? Только все это происходит на наших глазах. Вновь Украина “вышла на первые полосы”, а нас абсолютно безосновательно обвиняют в том, что мы хотим Украину “отменить” так же, как они отменяют все русское. Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Вновь для них это — “возможность печальная, но все же возможность”. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандисткой игре за общественное мнение — традиционная тактика нацистов», — высказалась Захарова.