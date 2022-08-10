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Захарова: Москва призвала все стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня

Захарова: Москва призвала все стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кремль призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявить сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале сообщила, что Кремль серьезно обеспокоен конфликтом, который вспыхнул между Палестиной и Израилем. В Москве озабочены тем, что кризис может перерасти в полномасштабную войну и еще больше усугубить гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что израильская армия готовится к недельной операции в Газе.

Захарова Израиль МИД палестина
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