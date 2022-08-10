Захарова: Москва призвала все стороны палестино-израильского конфликта к прекращению огня

Дипломат в своем Telegram-канале сообщила, что Кремль серьезно обеспокоен конфликтом, который вспыхнул между Палестиной и Израилем. В Москве озабочены тем, что кризис может перерасти в полномасштабную войну и еще больше усугубить гуманитарную ситуацию в секторе Газа.