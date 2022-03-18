Захарова: МИД не сожалеет из-за выхода России из Совета Европы

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МИД России не сожалеет о прощании с Советом Европы,
механизмы которого оказались неэффективны в условиях взращивания
«неонацистского режима на Украине», заявила пресс-секретарь ведомства Мария
Захарова.

Захарова отметила, что в министерстве неоднократно обращали
внимание «на системные изъяны» в работе институтов Совета Европы, в том числе
на склонность «к политизации прав человека» в интересах Запада.

«Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно
неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима
на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в
Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем», — говорится
в размещенном на сайте МИД России комментарии Захаровой.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил о
приостановке рассмотрения дел против России, сообщает телеканал
«360». Также инстанция перестала принимать новые заявления от россиян.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru