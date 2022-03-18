Захарова: МИД не сожалеет из-за выхода России из Совета Европы

«Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно

неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима

на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в

Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем», — говорится

в размещенном на сайте МИД России комментарии Захаровой.