Захарова: МИД не сожалеет из-за выхода России из Совета Европы

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МИД России не сожалеет о прощании с Советом Европы,
механизмы которого оказались неэффективны в условиях взращивания
«неонацистского режима на Украине», заявила пресс-секретарь ведомства Мария
Захарова.
Захарова отметила, что в министерстве неоднократно обращали
внимание «на системные изъяны» в работе институтов Совета Европы, в том числе
на склонность «к политизации прав человека» в интересах Запада.
«Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно
неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима
на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в
Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем», — говорится
в размещенном на сайте МИД России комментарии Захаровой.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил о
приостановке рассмотрения дел против России, сообщает телеканал
«360». Также инстанция перестала принимать новые заявления от россиян.