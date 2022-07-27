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Захарова: Лавров принял участие в необычной церемонии приготовления кофе в Эфиопии

Захарова: Лавров принял участие в необычной церемонии приготовления кофе в Эфиопии
MFA Russia/ Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Эфиопию принял участие в церемонии приготовления кофе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат опубликовала видео с мероприятия. Согласно полученной информации, необычную церемонию провели во время визита Лаврова в МИД Эфиопии.

«Это не затуманенный экран, а дым от воскурений», – объяснила Мария Захарова в описании к видео.

Напомним, что Сергей Лавров посетил Эфиопию в рамках африканского турне. Глава ведомства уже был в Египте, Республике Конго и Уганде, где провел переговоры с руководством государств.

Лавров МИД Россия
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