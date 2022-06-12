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Захарова: критика военнослужащих не присуща истинной интеллигенции

Захарова: критика военнослужащих не присуща истинной интеллигенции
MFA Russia/ Globallookpress.com

Оскорбления в адрес военнослужащих непозволительны для истинной интеллигенции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так российский дипломат отреагировала на критику Москвы и граждан РФ «от тех людей, которые называют себя интеллигенцией».

«Интеллигенция – это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов», – отметила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По мнению представителя внешнеполитического ведомства России, критикующий Кремль «голосок» напоминает «комариный, неприятный» писк.

военнослужащие Захарова интеллигенция история МИД Россия
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