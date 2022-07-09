Захарова колко ответила Боррелю на слова о нежелании видеть Россию на форуме G20

Еврокомиссия считает, что участие РФ на высоком уровне в форуме G20 может подорвать доверие к этой организации и ее эффективность. Об этом сообщил представитель главы евродипломатии Жозепа Борреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала колкий ответ на заявление Запада. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале дипломата.
Первым делом Захарова обратилась к самому Жозепу Боррелю, напомнив, что сегодня премьера Британии Бориса Джонсона «сегодня подорвало». В этой связи представитель МИД РФ посоветовала главе евродипломатии «заняться другом».
«Кстати, хочу напомнить всем специалистам по подрывам, что 20-ку создали как экстренный механизм реагирования на мировой экономический кризис 2008 года, вызванный американскими махинациями на рынке недвижимости», — уточнила Захарова.
Отметим, сегодня, 7 июля, западные СМИ заявили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сделать заявление о своей отставке.