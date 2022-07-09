Захарова колко ответила Боррелю на слова о нежелании видеть Россию на форуме G20

Еврокомиссия считает, что участие РФ на высоком уровне в форуме G20 может подорвать доверие к этой организации и ее эффективность. Об этом сообщил представитель главы евродипломатии Жозепа Борреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала колкий ответ на заявление Запада. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале дипломата.