Захарова: Италия не дала официального ответа по иску посла РФ Разова на статью La Stampa

Рим так и не дал официального ответа по поводу иска российского посла Сергея Разова на статью издания La Stampa. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Разов ранее подал в прокуратуру Рима иск на итальянского репортера Доменико Кирико и главного редактора La Stampa Массимо Джаннини за публикацию материала. Посол уточнил, что согласно УК Италии, в стране предусмотрено наказание «за подстрекательство к совершению преступления и за восхваление преступления».
«На днях в этой же газете появилось сообщение, что иск посла отклонен судьей предварительного следствия Турина. Вопреки общепринятому порядку, официального ответа на иск мы пока так и не получили», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Италия рассекретила материалы о пророссийских настроениях в местных СМИ и блогинге. Такое поручение дал глава совмина Франко Габриэлли, отвечающий за вопросы государственной безопасности страны.