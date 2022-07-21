Захарова иронично связала туфли первых леди США и Украины с отношением Вашингтона к Киеву

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по поводу туфель первых леди США и Украины.
Супруга президента Украины Елена Зеленская 19 июля совершила официальный визит в Вашингтон, где встретилась с первой леди США Джилл Байден. Кулеба отметил, что оттенки туфель двух президентских жен совпали с украинским флагом. По его мнению, это свидетельствует об «одной волне», на которой находятся два государства.
«Это еще одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поприветствовал Елену Зеленскую букетом из трех видов цветов. Композиция состояла из подсолнухов, гортензий и орхидей.