Захарова иронично связала туфли первых леди США и Украины с отношением Вашингтона к Киеву

Супруга президента Украины Елена Зеленская 19 июля совершила официальный визит в Вашингтон, где встретилась с первой леди США Джилл Байден. Кулеба отметил, что оттенки туфель двух президентских жен совпали с украинским флагом. По его мнению, это свидетельствует об «одной волне», на которой находятся два государства.