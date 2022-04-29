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    Захарова иронично отреагировала на мечты украинского журналиста Цимбалюка о «четырех российских рабах»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова иронично отреагировала на мечты украинского журналиста Цимбалюка о «четырех российских рабах»

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на публикацию киевского журналиста Романа Цимбалюка и доказала необходимость проведения спецоперации на Украине.

    В социальной сети журналист опубликовал неоднозначную запись, которая указывает на истинное отношение Киева к русскоязычным гражданам.

    «Пора поднять ставки: два российских раба – мало! Минимум четыре!» — написал Цимбалюк.

    Мария Захарова иронично ответила на эту публикацию в своем Telegram-канале.

    «Лучшая заметка украинского журналиста об отсутствии на Украине нацистской идеологии и абсурдности заявлений о причастности СБУ к покушению на представителей российских СМИ», — отметила дипломат.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ заявил о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьева, передает RT.

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