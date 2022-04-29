Захарова иронично отреагировала на мечты украинского журналиста Цимбалюка о «четырех российских рабах»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на публикацию киевского журналиста Романа Цимбалюка и доказала необходимость проведения спецоперации на Украине.
В социальной сети журналист опубликовал неоднозначную запись, которая указывает на истинное отношение Киева к русскоязычным гражданам.
«Пора поднять ставки: два российских раба – мало! Минимум четыре!» — написал Цимбалюк.
Мария Захарова иронично ответила на эту публикацию в своем Telegram-канале.
«Лучшая заметка украинского журналиста об отсутствии на Украине нацистской идеологии и абсурдности заявлений о причастности СБУ к покушению на представителей российских СМИ», — отметила дипломат.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ заявил о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьева, передает RT.