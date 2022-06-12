Захарова: Госдепартамент США впал в истерику из-за возможных мер в адрес журналистов

При этом российская сторона никогда не пыталась усложнить жизнь американским СМИ. Однако российские журналисты уже много лет находятся под давлением. Сейчас настал момент, когда США должны прочувствовать всю глубину «собственного падения в информационной сфере», отметила дипломат.