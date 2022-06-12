Захарова: Госдепартамент США впал в истерику из-за возможных мер в адрес журналистов

США закатили настоящую истерику в ответ на возможность введения Россией санкций против американских журналистов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вашингтон ввел санкционные меры против представителей российских СМИ, которые работают на территории США. Москва может ответить на недружественные шаги зеркально. Такая возможность привела к истерике среди американских политиков, заметила Захарова в ходе программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Вот сразу после этого в Госдепартаменте случилась истерика, и они сказали, что американские средства массовой информации не могут в России нормально работать», — сказала Захарова.
При этом российская сторона никогда не пыталась усложнить жизнь американским СМИ. Однако российские журналисты уже много лет находятся под давлением. Сейчас настал момент, когда США должны прочувствовать всю глубину «собственного падения в информационной сфере», отметила дипломат.
Недавно Захарова потребовала, чтобы США предоставили ответы касательно своей военно-биологической деятельности в странах бывшего СССР. По ее словам, Вашингтон нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, передает телеканал «360».