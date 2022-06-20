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Захарова гарантировала Шольцу отсутствие немецких «пожаров» в России

Захарова гарантировала Шольцу отсутствие немецких «пожаров» в России
MFA Russia/Globallookpress.com

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российские власти опасаются распространения «искры демократии» на своей территории. Его слова прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила главе правительства республики, что Россия уже имела дело с «немецкими искрами».

«На нас пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим», — написала Захарова в Telegram-канале.

Шольц ранее указал на ошибку Берлина в отношениях с Москвой. Так, по его словам, в последние годы Германия стала излишне зависимой от российских энергоресурсов.

Германия Захарова шольц
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