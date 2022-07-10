Захарова едкой фразой отреагировала на выпад премьера Эстонии Каллас в адрес России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания премьер-министра Эстонии Каи Каллас о россиянах. Соответствующий пост появился в Telegram канале дипломата.
Каллас в ходе интервью для The Associated Press выразила мнение, что эффект от санкций Евросоюза должно прочувствовать все население России, поскольку поддерживает руководство страны.
«Такие люди нет тонут. И не потому что пловцы», — едко заметила Захарова.
Европейский союз в свете событий на Украине ввел шесть пакетов санкций в отношении Москвы. В частности, предполагается частичный запрет на поставки нефти из РФ.