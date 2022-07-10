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Захарова едкой фразой отреагировала на выпад премьера Эстонии Каллас в адрес России

Захарова едкой фразой отреагировала на выпад премьера Эстонии Каллас в адрес России
MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания премьер-министра Эстонии Каи Каллас о россиянах. Соответствующий пост появился в Telegram канале дипломата.

Каллас в ходе интервью для The Associated Press выразила мнение, что эффект от санкций Евросоюза должно прочувствовать все население России, поскольку поддерживает руководство страны.

«Такие люди нет тонут. И не потому что пловцы», — едко заметила Захарова.

Европейский союз в свете событий на Украине ввел шесть пакетов санкций в отношении Москвы. В частности, предполагается частичный запрет на поставки нефти из РФ.

Захарова каллас МИД
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