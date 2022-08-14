Захарова двумя словами описала «дипломатию» Украины после «стыдной просьбы» посла Мирошниченко

Поступок посла Украины в Австралии помог официальному представителю МИД России Марии Захаровой описать «дипломатию» всего киевского режима всего двумя словами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к соотечественникам в социальных сетях, чтобы собрать средства на обучение собственной дочери в одном из престижных вузов Лондона. Посол тепло поздравил наследницу с 19-летием и как бы невзначай прикрепил к посту реквизиты своей карты.
«Друзья, присоединяйтесь к нам, чтобы помочь ей собрать средства на ее первый год в Лондоне», — написал украинец.
Вкратце описав ситуацию, Мария Захарова заверила подписчиков, что это не шутка. По ее мнению, постыдный поступок Мирошниченко показателен, ведь вся киевская «дипломатия» строится исключительно на бродяжничестве и попрошайничестве.
«Сначала он пишет, как показывал дочке американские университеты, а потом сообщает, что она выбрала британское образование после его увлекательных рассказов. Попрошайничество и бродяжничество — основа нынешней «дипломатии» киевского режима. Так и страну разбазарили», — написала российский дипломат.
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