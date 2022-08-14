Захарова двумя словами описала «дипломатию» Украины после «стыдной просьбы» посла Мирошниченко

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к соотечественникам в социальных сетях, чтобы собрать средства на обучение собственной дочери в одном из престижных вузов Лондона. Посол тепло поздравил наследницу с 19-летием и как бы невзначай прикрепил к посту реквизиты своей карты.