Захарова: действия НАТО вызвали беспрецедентную милитаризацию Европы

Милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты из-за политики НАТО по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что на недавней встрече министров обороны стран-членов НАТО обсуждались «шаги, направленные на дальнейшую эскалацию украинского кризиса». В частности генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что цели «восточной угрозы» не ограничиваются Украиной.
«Поэтому, мол, особое внимание на мероприятии уделялось наращиванию боевых возможностей альянса на “восточном фланге”, в непосредственной близости от российских границ. Усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты», — написала Захарова на сайте российского МИД.
Она уверена, что США со своими сателлитами снова продемонстрировали ложность тезиса об исключительно оборонном характере НАТО. Фактически последние действия блока направлены на разжигание конфронтации в Европейском регионе. Также Соединенные Штаты при помощи кризиса удерживают союзников в рамках собственных геополитических установок.