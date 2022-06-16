Захарова: действия НАТО вызвали беспрецедентную милитаризацию Европы

Она уверена, что США со своими сателлитами снова продемонстрировали ложность тезиса об исключительно оборонном характере НАТО. Фактически последние действия блока направлены на разжигание конфронтации в Европейском регионе. Также Соединенные Штаты при помощи кризиса удерживают союзников в рамках собственных геополитических установок.