Новости03

Захарова: демарш с высылкой российского посла из Черногории лишен логики и необоснован

Захарова: демарш с высылкой российского посла из Черногории лишен логики и необоснован
pxhere.com

Высылка российского дипломата из Черногории является необоснованным и лишенным логики решением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва рассматривает этот инцидент в качестве очередного эпизода развязанной Западом кампании против России, поэтому Кремль оставляет за собой право на ответ.

«Двенадцатого августа МИД Черногории объявил persona non grata дипломатического сотрудника посольства России в Подгорице. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики», — сказано в заявлении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Черногории решили выслать российского дипломата из-за деятельности, «противоречащей» Венской конвенции.

дипломат Захарова МИД черногория
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.