Захарова: демарш с высылкой российского посла из Черногории лишен логики и необоснован

Высылка российского дипломата из Черногории является необоснованным и лишенным логики решением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва рассматривает этот инцидент в качестве очередного эпизода развязанной Западом кампании против России, поэтому Кремль оставляет за собой право на ответ.
«Двенадцатого августа МИД Черногории объявил persona non grata дипломатического сотрудника посольства России в Подгорице. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики», — сказано в заявлении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что власти Черногории решили выслать российского дипломата из-за деятельности, «противоречащей» Венской конвенции.