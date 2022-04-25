Захарова анонсировала ответ на «издевательские» действия Хорватии по отношению к гражданам РФ

«В своей воинствующей русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей. Причем речь идет о людях, которым сами хорватские власти беспричинно предписали покинуть страну», — говорится в ответе Захаровой.