Захарова анонсировала ответ на «издевательские» действия Хорватии по отношению к гражданам РФ

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Хорватские власти продолжают развивать антироссийскую линию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем комментарии дипломат анонсировала ответ на «издевательские» действия Хорватии по отношению к гражданам РФ.
Большой группе российских подданных понадобился гуманитарный рейс для возвращения на родину. Однако власти государства отказались организовывать транспорт для дипломатов и членов их семей.
«В своей воинствующей русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей. Причем речь идет о людях, которым сами хорватские власти беспричинно предписали покинуть страну», — говорится в ответе Захаровой.
Ранее хорватские власти приняли решение о высылке 24 российских дипломатов. Их обязали покинуть государство до 25 апреля, рассказали на RT.