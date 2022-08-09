Захар Прилепин заявил о народной ненависти к Моргенштерну и Макаревичу

По его мнению, исполнители Андрей Макаревич и Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ) давно бы собирали залы на родине, если бы не народная ненависть. Об этом писатель заявил на своем YouTube-канале. Также Прилепин отметил, что это касается и телеведущего Ивана Урганта.