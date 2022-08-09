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Захар Прилепин заявил о народной ненависти к Моргенштерну и Макаревичу

Захар Прилепин заявил о народной ненависти к Моргенштерну и Макаревичу
prt scr youtube.com/MORGENSHTERN

Российский писатель Захар Прилепин считает, что руководство страны может простить всех звезд, которые критиковали спецоперацию. Другое дело – граждане с активной политической позицией.

По его мнению, исполнители Андрей Макаревич и Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ) давно бы собирали залы на родине, если бы не народная ненависть. Об этом писатель заявил на своем YouTube-канале. Также Прилепин отметил, что это касается и телеведущего Ивана Урганта.

Ранее автор романа «Санькя» начал большой спор с журналисткой Ксенией Собчак, которая заявила о сходстве Урганта и драматурга Михаила Зощенко. Кроме того, писатель призывал самого телеведущего ехать «шутить» в Донбасс.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Макаревич Моргенштерн Прилепин
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