Захар Прилепин заявил о народной ненависти к Моргенштерну и Макаревичу

Российский писатель Захар Прилепин считает, что руководство страны может простить всех звезд, которые критиковали спецоперацию. Другое дело – граждане с активной политической позицией.
По его мнению, исполнители Андрей Макаревич и Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ) давно бы собирали залы на родине, если бы не народная ненависть. Об этом писатель заявил на своем YouTube-канале. Также Прилепин отметил, что это касается и телеведущего Ивана Урганта.
Ранее автор романа «Санькя» начал большой спор с журналисткой Ксенией Собчак, которая заявила о сходстве Урганта и драматурга Михаила Зощенко. Кроме того, писатель призывал самого телеведущего ехать «шутить» в Донбасс.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами